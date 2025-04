Elezioni comunali, previsto rafforzamento dei controlli ai seggi

L'avvicinarsi delle elezioni comunali del 4 maggio è stato al centro della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Petronzi. Durante la riunione odierna - si legge in una nota - il Comitato ha esaminato le misure per garantire il regolare svolgimento del voto. Saranno intensificati i controlli nei pressi dei seggi elettorali, con particolare attenzione alla prevenzione di eventuali situazioni di tensione e al contrasto di comportamenti irregolari.

È stato predisposto anche il rafforzamento delle misure di sicurezza e garanzia per lo svolgimento del "Tour of the Alps", in programma dal 21 e dal 22 aprile, ed è stata approvata l'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nei comuni di Tesero, Ville d'Anaunia e Pieve Tesino, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e il controllo del territorio.

In vista dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, sono stati costituiti tre tavoli di lavoro dedicati a organizzazione, mobilità e sicurezza dell'evento. A tale proposito, il prefetto Petronzi ha preannunciato la convocazione di un'apposita seduta del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza che avrà luogo presso il Centro di addestramento alpino della Polizia di Stato a Moena, indicativamente nella prima metà di maggio.



