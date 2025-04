Arrestato latitante, è accusato di incendio doloso e omicidio

La Squadra "Volanti" della Polizia di Stato di Bolzano ha fermato ed identificato un cittadino indiano di 47 anni regolarmente residente in Belgio ed apparentemente senza alcun legame con l'Italia e, nello specifico, con la Provincia di Bolzano. Dopo averlo condotto negli Uffici della Questura per poter effettuare accertamenti più approfonditi il 47enne è risultato essere stato colpito da un mandato di arresto europeo emesso lo scorso dicembre dall'autorità giudiziaria di Mons, in Belgio, perché ritenuto responsabile di incendio doloso ed omicidio volontario.

Il 2 dicembre scorso a Mons, infatti, era stato appiccato un incendio doloso ai danni di un Minimarket. In pochi attimi le fiamme si erano propagate agli appartamenti soprastanti il ;negozio. Sebbene la maggior parte degli occupanti fosse riuscita a fuggire, un uomo, che probabilmente si trovava nell'appartamento al primo piano, era stato trovato morto carbonizzato. Pare che il 47enne e due complici - anch'essi di origine indiana, titolari di un Minimarket in diretta concorrenza e situato in prossimità con quello incendiato - dopo aver fatto presente all'interessato di non apprezzare l'apertura di un'attività concorrente nelle vicinanze della loro, erano poi passati tragicamente alle vie di fatto.

Il 47enne è ora in carcere a Bolzano, a disposizione della Corte d'Appello di Trento in attesa che si definisca il procedimento relativo alla sua estradizione in Belgio. Sono ora in corso ulteriori indagini finalizzate ad indentificare eventuali fiancheggiatori del ricercato arrestato, che ne hanno favorito la latitanza dandogli rifugio e protezione.



