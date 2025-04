Aggredisce i vicini e li minaccia con frasi razziste, denunciato

Ha minacciato con un coltello i vicini di casa pachistani che stavano festeggiando la fine del Ramadan, rivolgendogli insulti e frasi razziste. Poi ha colpito con un pugno ed un calcio uno di loro che lo stava riprendendo con il telefono. Per questo un uomo di 75 anni residente a Bressanone, in Alto Adige, è stato denunciato per violenza privata, minaccia aggravata e percosse aggravati dall'odio razziale. Il questore Paolo Sartori ha inoltre emesso un avviso orale di pubblica sicurezza nei confronti dell'uomo.

La vittima, incredula e spaventata per quanto stava accadendo, ha cercato di riprendere la scena con il proprio smartphone ma il 75enne lo ha colpito con un pugno al corpo ed un calcio allo stomaco, riuscendo anche a danneggiare il telefono. La vittima si è recata quindi in Commissariato a Bressanone per sporgere una denuncia, depositando anche il video che riprendeva i fatti accaduti ed aggiungendo che non era il primo episodio in cui l'uomo si scagliava contro la sua famiglia.

"Un inqualificabile episodio di inciviltà connotato, peraltro, da gravissime e ripetute espressioni di inaccettabile violenza verbale a sfondo razziale. Tali comportamenti non posso essere tollerati, e vanno sanzionati in modo fermo, anche, peraltro, allo scopo di impedire che possano degenerare e divenire detonatori di situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica", commenta il questore Sartori.



