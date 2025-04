Via la mega-gru dal Waltherpark, a giugno le prime aperture

Procedono secondo la tabella di marcia i lavori per il Waltherpark, il nuovo polo tra piazza Verdi e stazione a Bolzano, che ospiterà un grande centro commerciale, un albergo, come anche uffici e appartamenti.

Questa mattina è stata rimossa la mega-gru sul lato sud del cantiere.

Entro Pasqua saranno concluse alcune infrastrutture, come il ponte ciclabile e il primo tratto di via Alto Adige, mentre a giugno saranno inaugurati l'albergo, un ristorante e il garage interrato. Il centro commerciale seguirà a settembre.

Il progetto del Waltherpark era stato lanciato dal magnate tirolese René Benko, ma dopo il crack della Signa è subentrata la famiglia di commercianti tedeschi Schoeller.



