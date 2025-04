Traffico di droga a Brescia, perquisizione a Laives

Un'indagine antidroga partita da Brescia e che si è sviluppata in diverse zone d'Italia la Polizia di Stato ha arrestato 45 persone, di cui 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari, 3 con obbligo di dimora. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di cittadini italiani, albanesi e nordafricani residenti in varie Province, così anche a Bolzano.

Attualmente è in corsa a Laives una perquisizione presso l'abitazione di un 45enne, che però per il momento non risulta tra gli arrestati. Nel frattempo una decina di agenti della Squadra Mobile della Questura di Bolzano sta operando in Lombardia in stretta collaborazione con le forze dell'ordine locali, apprende l'ANSA.



