L'Alto Adige punta sulle pompe di calore

La giunta provinciale di Bolzano promuove l'impiego delle pompe di calore aumentando il contributo per l'acquisto di apparecchi dotati di questa tecnologia per sostituire quelli alimentati a gas o gasolio.

"Il riscaldamento, attualmente, incide per il 25% sulle emissioni totali di gas sera - ha sottolineato l'assessore provinciale all'ambiente e all'energia, Peter Brunner - Si tratta di una quota importante e per questo vogliamo rafforzare gli incentivi per sostituire gas e gasolio con le pompe di calore".

Con la delibera approvata, per i condomini con almeno cinque unità e cinque proprietari, il contributo provinciale potrà arrivare all'80% (oggi è il 40%; per le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro sia passa dal 40% al 60%. Aumenta il contributo anche per le imprese: per le piccole dal 40 al 60%, per le medie dal 40% al 50%, per le grandi dal 20 al 40%.





