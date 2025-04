Esame patente con auricolari, denunciati 10 candidati

In tre mesi, la squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale ha denunciato dieci persone per aver cercato di superare le prove teoriche per il conseguimento della patente di guida presso l'Ufficio patenti della Provincia di Bolzano, servendosi di sistemi elettronici non consentiti, in particolare di microauricolari bluetooth collegati a smartphone, tramite i quali si facevano suggerire le risposte.

I candidati, sia uomini che donne di origine pachistana, irachena e bengalese, sono stati tutti bocciati e denunciati alla procura della Repubblica per i reati di presentazione di esami opera di altri e falsità ideologica per induzione, fatti per i quali è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Sono in corso indagini per identificare i suggeritori, che spesso sono localizzati in stati esteri ed usano utenze non tracciabili.



