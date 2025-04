Con l'incontro intitolato "Agricoltura "aumentata": quando l'agritech incontra l'AI" arriva al suo quarto appuntamento "Fabbrica della Realtà - Roadshow", la serie di incontri che ANSA organizza sul territorio italiano per raccontare come l'intelligenza artificiale stia plasmando e accelerando l'innovazione e la trasformazione digitale in diversi settori industriali.

Il convegno, organizzato dall'agenzia stampa in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (FBK) e sponsorizzato da Deloitte, si terrà giovedì 03 aprile 2025, dalle ore 16:00 alle 17:30, a Povo (TN) presso la sede della Fondazione, in via Sommarive 18, e sarà un momento di approfondimento sulle applicazioni più recenti dell'intelligenza artificiale nel settore agritech.

È possibile seguire l'evento in presenza registrandosi qui (fino ad esaurimento posti), oppure in streaming dalla home di ANSA.it.

Con l'aiuto di scienziati ed esperti provenienti dal mondo dell'università, della ricerca e dell'impresa, discuteremo di come le tecnologie emergenti - l'intelligenza artificiale in primis - ci aiuteranno e ci stanno già aiutando a trasformare l'agricoltura rendendola più sostenibile, efficiente e innovativa.

Con il termine agritech, abbreviazione di "agricultural technology", si indica l'insieme di strumenti, pratiche e innovazioni tecnologiche - intelligenza artificiale inclusa - applicate al settore agricolo per migliorare la produttività, ridurre gli sprechi e promuovere metodi di coltivazione più rispettosi dell'ambiente. L'agritech è un campo in rapida evoluzione - e in cui FBK è impegnata in prima linea - che spazia dall'utilizzo di sensori IoT per monitorare i campi, all'impiego di droni per mappature aeree, fino a sistemi di automazione avanzati nelle serre.

Intervengono: Fabio Antonelli - responsabile OpenIoT, FBK; Nicola Baldo - CEO e co-founder, Spray Logics; Alberto Barbari - Programme Director, Eatable Adventures; Stefano De Alessandri - Amministratore Delegato, ANSA; Roberto Loro - Chief Technology Officer, Dedagroup; Marco Lucarelli - GenAI Hub Director, Deloitte; Michela Milano - Direttrice Digital Society, FBK e professoressa ordinaria Università di Bologna; Riccardo Rigon - Direttore Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, C3A; Paolo Traverso - Direttore Strategia di Business, FBK; Alessandro Zorer - Chief Information Officer, Melixa.

Moderato da Alessio Jacona, curatore dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, e da Massimo Sebastiani, giornalista ANSA, il convegno è la seconda tappa nel 2025 del Roadshow che continua a valle del successo registrato con gli incontri di fine 2024 a Napoli ("L'Intelligenza artificiale nell'ecosistema dell'innovazione in Campania") e Roma ("RE-Immagini - L'IA, l'umano e la co-creazione"), e il primo del 2025 a Modena (AI on the move - L'intelligenza artificiale al servizio dell'automotive e della mobilità). Il ciclo di conferenze proseguirà con altri appuntamenti che approfondiranno l'impatto dell'IA su settori come l'aerospace e la robotica.





