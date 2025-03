Trento, accordo di programma fra Camera di Commercio e Provincia

Sostenere le imprese trentine, favorirne la digitalizzazione e la transizione ecologica, rafforzarne la formazione imprenditoriale e valorizzare le produzioni locali. Sono gli obiettivi principali del nuovo Accordo di programma 2025-2028 sottoscritto oggi fra la Camera di Commercio di Trento e la Provincia autonoma di Trento.

L'intesa, informa un comunicato, è "frutto di una collaborazione consolidata tra i due enti" e mira a "potenziare il tessuto economico provinciale attraverso interventi concreti, strategie condivise e un dialogo più stretto che si fonda su una rinnovata governance in grado di valorizzare tutti gli attori del sistema territoriale trentino".

Camera di Commercio e Provincia hanno deciso di puntare anche sul rafforzamento dell'informazione economica, con la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati utili per imprese e istituzioni.

Andrea De Zordo, presidente dell'Ente camerale, ha espresso soddisfazione per l'intesa: "Questo accordo consolida una doverosa collaborazione interistituzionale a supporto del nostro sistema economico. La partnership con la Provincia ci permette di mettere in campo misure efficaci per aiutare le imprese trentine nei processi di innovazione, crescita e sostenibilità".

Achille Spinelli ha parlato di un patto strategico che cresce nella continuità focalizzandosi su nuove sfide: "Non stiamo rompendo una tradizione che viene dal passato, ma valorizziamo un rapporto che vede un dialogo sempre più stretto fra tutte le categorie economiche e comprende, accanto ai temi consolidati, anche prospettive più aperte e innovative. Su questi indirizzi strategici, che includono digitalizzazione, sostenibilità, transizione energetica, risorse umane, export, apertura a nuovi mercati, innovazione e non solo, Provincia e Camera di Commercio si impegnano a dare risposte sempre più forti al nostro sistema economico". I risultati, secondo l'assessore, si vedranno nel medio-lungo periodo.



