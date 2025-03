Ranking Atp, per Sinner 43 settimane da numero 1

Jannik Sinner ha chiuso la 43ma settimana da numero 1 del ranking Atp, pur se costretto allo stop per doping che lo ha tenuto lontano dai primi due tornei Masters 1000 dell'anno a Indian Wells e Miami, dove né Alexander Zverev (numero 2) né Carlos Alcaraz (numero 3) sono riusciti a cogliere la loro opportunità.

Il balzo in avanti più clamoroso é quello del 19enne ceco Jakub Mensik. Ha guadagnato 30 posizioni, arrivando al 24/o posto, grazie al trionfo a Miami, dove ha privato Novak Djokovic del 100/o titolo. Il serbo resta quinto. Zverev e Alcaraz avrebbero potuto insidiare il primato di Sinner, ma le premature sconfitte a Indian Wells (secondo turno per Zverev, semifinale per Alcaraz) e Miami (ottavi di finale per Zverev, secondo turno per Alcaraz) glielo hanno impedito. La stagione sulla terra battuta inizierà ora con due Masters 1000 (Monte-Carlo e Madrid) che Sinner salterà, prima di tornare probabilmente agli Internazionali di Roma. Il russo Daniil Medvedev è uscito dalla Top 10 mondiale dopo essere stato eliminato al primo turno a Miami, nonostante avesse raggiunto le semifinali lo scorso anno.

Ora è 11/o (-3).

Top 10 ATP al 31 marzo 2025: 1) Jannik Sinner (Ita) 10330 punti 2) Alexander Zverev (Ger) 7645 3) Carlos Alcaraz (Spa) 6720 4) Taylor Fritz (Usa) 5290 5) Novak Djokovic (Srb) 4510 6) Casper Ruud (Nor) 3855 7) Jack Draper (Gbr) 3780 8) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3445 (+2) 9) Andrey Rublev (Rus) 3440 10) Alex De Minaur (Aus) 3335 (+1) ...

16) Lorenzo Musetti (Ita) 2650 ...

27) Matteo Berrettini 1770 (+3)



