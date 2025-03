Oltre 2 kg di droga in casa, arrestato 25enne meranese

I carabinieri hanno arrestato un meranese 25enne per la detenzione di oltre di 2 kg di marijuana, 150 grammi di hashish ed alcune dosi di cocaina.

Insospettiti dai movimenti del giovane per le vie del centro storico di Merano, i militari lo hanno seguito sorprendendolo con addosso una dose di cocaina pronta per la consegna. Durante la successiva perquisizione della sua abitazione, è stato trovato il resto della droga oltre a circa mille euro in contanti.

Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA