Movida a Trento, Comune stanzia 20.000 euro per gli Street tutor

Ventimila euro per 35 giornate di controlli straordinari a Trento e tenere sotto controllo la movida del capoluogo. Li ha stanziati la Giunta comunale approvando il nuovo avviso pubblico per individuare il personale, i cosiddetti Street tutor, sperimentati negli ultimi mesi dell'anno scorso nel presidio delle zone più animate.

Formati per mediare e prevenire i comportamenti incivili tra novembre e dicembre, gli Street tutor erano intervenuti per chiedere ai locali di abbassare il volume della musica e ai clienti di non rimanere a chiacchierare sotto le finestre di chi ha tutto il diritto di riposare. "Qualche volta - si legge in una nota del Comune - hanno placato liti, soccorso chi aveva alzato troppo il gomito e sono diventati in poche settimane un punto di riferimento importante per i gestori dei bar".

Le 35 giornate di servizio verranno scelte dal Corpo di polizia locale con orari compresi tra le 19 e l'1 oppure tra le 20 e le 2. Gli operatori dovranno essere quattro e potranno controllare sia l'esterno sia l'interno dei locali e verificare anche la presenza di sostanze illecite e darne immediata comunicazione alle forze di polizia.

Le aree interessate dai controlli sono quelle di piazza Duomo e delle vie Santa Maria Maddalena, Calepina, vicolo Santa Maria Maddalena e largo Carducci oltre ad eventuali altre strade individuate dalla polizia locale.



