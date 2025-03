Maxi-brillamento di roccia all'hotel Eberle sopra Bolzano

E' stato avvertito e visto da varie zone di Bolzano il brillamento di roccia sopra l'ex Hotel Eberle sulla passeggiate di Sant'Osvaldo a Bolzano. Da qualche settimana sono in corso i lavori di messa in sicurezza del pendio di Sant'Osvaldo e Santa Maddalena a seguito della frana che nel gennaio 2021 distrusse parzialmente l'albergo. Per il cosiddetto disgaggio sono stati utilizzati 125 chili di dinamite, distribuiti in 100 fori. Sono stati in questo modo demoliti 300 metri cubi di roccia.

Il pendio attualmente è caratterizzato da un grado di pericolo di natura idrogeologica da frana compreso tra H4 (pericolo molto elevato) e H2 (pericolo medio). Gli interventi di consolidamento della parete franata nel 2021 e di quella immediatamente retrostante l'Hotel Eberle, restano invece in carico dei privati proprietari della struttura alberghiera che potranno effettuarli a conclusione dei lavori pubblici.

Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori, la passeggiata di San Osvaldo sarà chiusa al passaggio immediatamente dopo il punto panoramico, situato tra l'accesso intermedio da via Sant'Osvaldo e l'Hotel Eberle. Dal lato opposto (direzione Brennero) la chiusura è in corrispondenza del cancello del parcheggio dell'Hotel Eberle.



