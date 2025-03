'Il mio nome è speranza', mercoledì torna Trento città di pace

All'insegna del motto "Il mio nome è speranza" torna in piazza Duomo a la giornata "Trento città della pace". L'evento è in programma mercoledì 2 aprile tra le 10 e le 11.30.

È prevista la partecipazione di circa 2.000 bambine e bambini, ragazze e ragazze con insegnanti e accompagnatori, dai nidi agli Istituti superiori. Saranno presenti gli Istituti comprensivi del Comune e non solo e, fra gli altri, anche alcuni dirigenti scolastici e la presidente del Coni.

In una nota, l'amministrazione comunale ha informato che la classe III F delle Bresadola ha composto l'inno "Traguardi" che verrà cantato dagli stessi creatori oltre che dagli studenti e studentesse di prima F, come passaggio di testimone nell'impegno comune nell'essere artefici di rapporti di pace.

Quattro cortei partiranno alle 9.30 dall'aiuola della Pace di piazza Fiera e dalla piazze Battisti, Santa Maria Maggiore e Dante per convergere cantando su piazza Duomo dove verranno accolti dai trampolieri dell'Arcobaleno. Verranno distribuiti biglietti ai cittadini con auguri e motivazioni a essere testimoni di pace.

Via Belenzani sarà colorata dai disegni e cartelloni che le scuole hanno preparato seguendo i racconti di due albi illustrati scelti quest'anno per i percorsi di educazione alla pace e ai suoi valori.



