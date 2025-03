Fattor, 'una bretella lungo l'Adige per liberare via Resia'

Una via Resia bis lungo il fiume Adige: è la proposta lanciata, attraverso il proprio profilo Facebook, dall'assessore alla mobilità del Comune di Bolzano, Stefano Fattor.

"Mi batto - scrive Fattor - per fare una bretella che dalla via Einstein si prolunghi lungo l'Adige per sbucare alla rotonda di via Castel Firmiano. Su questa strada si deve trasferire tutto il traffico passante. Solo così si potrà riqualificare davvero via Resia".

Osservando che chi usa via Resia "come variante stradale è una percentuale tra il 10-50% (a seconda della tipologia di mezzo e dell'orario)", l'assessore Pd spiega la sua proposta sostenendo che "con gli interventi infrastrutturali detti 'Agenda Bolzano' previsti in zona produttiva (metrobus, raddoppio arginale, tunnel via Grandi, 2 nuove rotonde, i sotto/sovrappassi di via Einstein, il nuovo ponte sull'Isarco) il traffico e la qualità della vita dei cittadini di via Resia" non migliorerà "neanche un po'".

"Se nel resto della città i vari interventi porteranno grandi benefici, in via Resia no. Per me questo è inaccettabile", conclude Fattor.



