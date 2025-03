Escursionista probabilmente ucciso da un orso in Slovacchia

In Slovacchia un escursionista è stato presumibilmente ucciso da un orso bruno. L'organizzazione statale per la conservazione della natura Sop ha dichiarato all'agenzia di stampa Tasr che è stato stabilito dalle sue gravi ferite. L'uomo è stato trovato in un'area forestale chiamata Zapriechody, fuori dal comune centrale slovacco di Detva. Quesi esattamente due anni fa, il 5 aprile 2023, il trentino Andrea Papi fu ucciso dall'orsa Jj4 nei boschi di Caldes.

Secondo i media locali, l'uomo ieri sera non era tornato da una passeggiata nel bosco. È stata quindi avviata un'operazione di ricerca che ha coinvolto i servizi di soccorso e residenti della zona. Alla fine l'uomo è stato trovato senza vita in un sottobosco di difficile accesso, a circa un chilometro dalla zona abitata. Sono in corso delle verifiche per stabilire l'effettiva presenza di un orso.

Secondo i dati ufficiali, in Slovacchia vivono circa 1.200 orsi in libertà. Normalmente evitano le persone se le notano in tempo. Tuttavia, possono attaccare in caso di incontri inaspettati o se le madri vedono i loro cuccioli in pericolo. In Slovacchia gli orsi sono possono essere abbattuti solo in casi eccezionali se rappresentano una minaccia per l'uomo.



