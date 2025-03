74enne muore potando un albero in val Sarentino

Un uomo di 74 anni ha perso la vita in val Sarentino, in Alto Adige, durante lavori di potatura di un grande albero. L'incidente è avvenuto nella stessa piccola località di montagna, Windlahn, dove appena due settimane fa un boscaiolo era stato colpito e ucciso da un masso.

L'uomo, riporta il portale news Stol.it, questo pomeriggio è precipitato da un albero da un'altezza di 15 metri, lungo un ripido pendio. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pelikan 1, ma il medico d'urgenza ha solo potuto costatare la morte dell'uomo. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge.



