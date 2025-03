Maturaball, tanta allegria, polizia e 'Cenerentola all'inverso'

Si è svolto in un clima di grande allegria e serenità il ballo di maturità "Wissnight" a Bolzano.

La festa dei maturandi del liceo scientifico di lingua tedesca, nei giorni scorsi, era finita sulla stampa nazionale per il giro di vite anti-sballo e il divieto d'accesso ai minori di 16 anni se non accompagnati dai genitori. Al Maturaball hanno partecipato circa 1.600 giovani e 600 genitori. Hanno garantito uno svolgimento senza intoppi una cinquantina di agenti delle forze dell'ordine, tra essi anche quelli del reparto anti-sommossa di Padova, un'altra cinquantina di steward e una decina di genitori, che si sono messi a disposizione.

In Alto Adige, come nel resto del mondo di lingua tedesca, i maturandi tradizionalmente si finanziano un viaggio dopo l'esame di Stato con questo tipo di festa. Dopo gli ultimi eccessi di alcol e alcuni momenti di tensione a balli a Bressanone e a una festa sulla neve a Sarentino è arrivato nei giorni scorsi il giro di vite. Il primo a doverne fare i conti è stato il "Wissnight".

Davanti alla Fiera di Bolzano un dispiegamento di forze dell'ordine controllava con discrezione la situazione, mentre all'interno gli uomini della sicurezza controllavano con rigore borse e zaini, impedendo così che bevande alcoliche finissero all'interno della struttura. Alla fine, centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi in abiti eleganti hanno festeggiato fino a tarda notte. "La festa è andata molto bene, non c'è stato nessuno incidente e colgo l'occasione per complimentarmi con gli organizzatori e i partecipanti, che hanno compreso la situazione venutasi a creare dopo gli avvenimenti del recente passato", ha detto all'ANSA il questore Paolo Sartori.

Una delle note di colore della serata è stata una 'Cenerentola all'inverso': una ragazza ha, infatti, compiuto 16 anni proprio domenica e si è presentata al ballo a mezzanotte in punto.



