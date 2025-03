Rivolta in carcere a Trento, cinque denunciati

Cinque detenuti sono stati denunciati per avere organizzato ieri una rivolta nel carcere di Spini, a nord di Trento. I cinque, coinvolgendo anche altri detenuti, al rientro dall'ora d'aria armati di bastoni, recuperati rompendo dei tavoli, hanno distrutto i sistemi di videosorveglianza e si sono impossessati della sezione 3G. Inoltre hanno minacciato gli agenti e lanciato contro di loro bombolette incendiarie ricavate da quelle a gas da camping usate per cucinarsi in cella.

Gli agenti di polizia penitenziaria, guidati dal comandante, Mariano Salvatore, hanno prima messo in sicurezza l'intero istituto e hanno chiesto l'intervento di altre forze di polizia e di altri colleghi della polizia penitenziaria arrivati dalle Circondariali di Verona e Bolzano. Ripristinato l'ordine i 5 detenuti maghrebini sono stati denunciati per i disordini causati e verrano giudicati con il rito direttissimo. Sono stati trasferiti in altri istituti penitenziari.



