Restart Bolzano, la lista dei 'progressisti nati dal basso'

"Progressisti nati dal basso", è così che si presenta la civica Restart Bolzano, una delle liste che sostiene il candidato di centro sinistra Juri Andriollo alle elezioni del 4 maggio prossimo.

"Con senso di responsabilità verso la città di Bolzano, abbiamo deciso in questi anni di metterci, con umiltà e passione, a disposizione della nostra comunità", fanno sapere in una nota i responsabili del movimento, che rivendicano di aver "contribuito ad introdurre tanti temi innovativi", come sottolinea Renato Sette.

Nel gruppo figurano urbanisti come Peter Morello, Francesco Sbetti, Gianni Sarti, Andrea Boschetti, Michele Stramandinoli e Elena Rossato. "Vogliamo garantire una casa a tutti, anche a giovani, anziani, lavoratori e studenti, a prezzi accessibili", chiarisce Morello.

Con Margherita Polo, Othmane Ouahni, Giusy Scialò, Natalie Faccilongo, Vincenzo Bologna, Sandra Donà, Veronica Micaletti, Alessandro Moroso, Romina Valt e Gloria Peasso, Restart Bolzano punta anche su "cultura, sociale & sport", che "devono essere il collante della nostra comunità; per questo devono essere generativi", spiega Polo, che immagina anche un "Festival di confine" sulle arti figurative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA