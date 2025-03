Presentata la lista Pd Psi di Trento a sostegno di Ianeselli

La lista Partito democratico Psi che a Trento, alle elezioni del prossimo 4 maggio, sostiene il sindaco uscente Franco Ianeselli è stata presentata questa mattina. Quaranta le aspiranti e gli aspiranti consiglieri a palazzo Thun.

L'ex primo cittadino Alessandro Andreatta, nel suo ruolo di presidente della commissione elettorale, ha illustrato il percorso di costruzione della lista e valorizzato le competenze e esperienze delle persone, fra le quali 16 donne, che si sono messe in gioco e che hanno fra i 23 e i 79 anni.

A nome del Partito socialista italiano Alessandro Pietracci ha riconfermato le ragioni di una collaborazione, definita "fraterna", con il Pd che "prosegue ormai da tempo".

La deputata Sara Ferrari ha ringraziato "tutte e tutti per aver scelto di correre sotto il simbolo del Pd-Psi, nella fatica che questo può comportare, ma anche nel chiaro segnale dell'appartenenza a una comunità larga, che rappresenta in Europa, in Italia, in provincia politiche pubbliche coerenti, secondo valori condivisi, che vengono poi "messi a terra" nell'amministrare quotidiano i bisogni degli abitanti in una città come Trento".

Franco Ianeselli ha riconosciuto il valore del Partito democratico come "pilastro portante della coalizione che lo sostiene e con la quale fino ad oggi ha governato la città".





