Mazza di legno e coltello in auto, due denunce a Bronzolo

Una mazza di legno di 53 centimetri e un coltello retrattile lungo 21 con una lama di 9 sono costati una denuncia a due uomini per porto abusivo di armi.

Nell'ambito di un controllo effettuato dai Carabinieri di Bronzolo in via Dogana, un 30enne residente a Cortaccia sulla Strada del Vino, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e le leggi speciali in materia di armi, e un 25enne di casa a Bronzolo, già segnalato per vari reati, sono stati trovati in possesso del manganello e del pugnale, mentre erano a bordo di una macchina di proprietà di un giovane residente a Salorno, e assieme ad un 26enne che abita a Laives, anch'egli pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e per violazioni in materia di stupefacenti.

I precedenti e l'atteggiamento definito "sospetto" dei tre hanno indotto i militari alla perquisizione personale e del veicolo che ha poi fatto scattare il deferimento a piede libero.





