Incidente tra Pinzolo e Campiglio, 2 feriti in ospedale a Tione

Un uomo e una donna sono rimasti coinvolti in un incidente stradale questa mattina poco prima delle 11 lungo la strada tra Pinzolo e Madonna di Campiglio.

Per entrambi è scattato il trasporto in codice rosso in ospedale a Tione, ma mentre le condizioni della donna non sembrano gravi, quelle dell'uomo sono più preoccupanti.

Sul posto due ambulanze, l'elicottero del 118 e, per i rilievi e gli accertamenti del caso, la Polizia locale che sta ricostruendo la dinamica del sinistro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA