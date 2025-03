Il 'giallo' della motosega rubata e ritrovata dopo perquisizione

Una motosega professionale da 750 euro è costata una denuncia a piede libero a una persona residente in uno dei comuni della della Busa. Sono stati i Carabinieri di Arco a deferirla alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Rovereto in seguito a una segnalazione di furto e a una perquisizione.

A fine febbraio un uomo aveva riferito alla stazione dell'Arma di Arco di aver appoggiato il macchinario dopo averlo impiegato per le potature primaverili e di non averlo più ritrovato.

I Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo, verificato gli accessi alla proprietà e raccolto testimonianze per arrivare all'identificazione del potenziale autore del furto ottenendo un decreto di perquisizione da parte della Procura.

Gli accertamenti effettuati la scorsa settimana hanno condotto alla scoperta dell'attrezzo a casa della persona sospettata per la quale è scattata la denuncia, mentre la motosega di una famosa marca è stata restituita al legittimo proprietario.



