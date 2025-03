Garda Trentino Rail, fine settimana per maratoneti a metà maggio

Fine settimana da maratoneti quello tra il 16 e il 18 maggio, quando è in programma la decima edizione della Garda Trentino Trail, per un totale di sei prove su distanze comprese fra i 12 e i 150 km per complessivi 400 chilometri. A meno di due mesi dal via, gli iscritti hanno giù superato quota mille, con un aumento di oltre il 20% delle adesioni rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Per la corsa del decennale gli organizzatori dell'Asd Garda Trentino Trail guidati dal presidente Matteo Paternostro hanno inserito diverse novità nel programma dell'evento, a cominciare dal rinnovamento della prova che, domenica 18, completerà il quadro delle sei gare.

Una è la prova sulla distanza dei 12 km, che debutta come Garda Trentino Castle Run con partenza e arrivo nel centro di Arco e un doppio passaggio lungo il circuito disegnato sulle pendici del castello di Arco.

Oltre alla confermata ultrarail di 150 km e più di 10.000 metri di dislivello, ne è stata predisposta anche una seconda (la seconda grande novità) sulla distanza dei 100 km con circa 7.000 metri di dislivello, la extra, che prenderà il via nella serata di venerdì 16.

Il trittico di gare del sabato include la prova "'ammiraglia" Garda Trentino Trail (da Riva del Garda ad Arco per 62 km con 3.800 metri dislivello), la Ledro Trail (da Ledro ad Arco, 44 km con 2.400 metri dislivello) e la Tenno Trail, con i suoi 30 km per 1.600 metri di dislivello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA