Euregio, inaugurato a Bressanone l'Anno dei musei 2025

All'insegna del motto "guardare oltre", Tirolo, Alto Adige e Trentino hanno inaugurato l'Anno dei musei dell'Euregio 2025 all'Hofburg di Bressanone, esattamente dove erano cominciate le rivolte contadine tirolesi del 1525, dei quali sono stati commemorati i 500 anni A nome del Vescovo altoatesino Ivo Muser, il presidente della Fondazione Hofburg, Michael Mitterhofer, ha affermato che "è importante comprendere gli eventi di 500 anni fa nel suo complesso significato, in quanto sono un richiamo a prestare attenzione al modo in cui affrontiamo le questioni della giustizia, della libertà, della realizzazione e dello sviluppo della persona".

"È stata una scelta naturale per la presidenza altoatesina dell'Euregio quella di occuparsi dell'anno che commemora le rivolte contadine e le idee di Gaismair. I musei partecipanti sono riusciti a collegare il tema con questioni scottanti della nostra società come la cogestione, il coraggio civile e la crisi climatica", ha aggiunto il presidente dell'Euregio e della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

"Durante l'Anno dei musei dell'Euregio, la giustizia, la gestione delle crisi e la resistenza saranno esaminate da diverse prospettive all'insegna del motto "guardare oltre" e siamo invitati a "pensare oltre" - ad esempio sui rapporti di potere storici e attuali e sul contributo che possiamo dare come società", ha sottolineato il vicecapitano del Tirolo Philip Wohlgemuth.

Secondo la vicepresidente e assessora alla cultura della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa, "da anni si sottolinea che 'nessuno può creare qualcosa di significativo da solo' e che le persone così come le istituzioni lavorano in modo più creativo e produttivo se lo fanno con gli altri: l'Anno dei musei dell'Euregio è l'espressione concreta di questa 'collaborazione generativa' che da un tema condiviso attua un programma variegato basato su valori, principi e ideali comuni".

I musei coinvolti dall'iniziativa sono 31.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA