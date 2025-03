Accoltella un connazionale e viene fermato con della droga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato ieri un 33enne, già noto alle Forze dell'Ordine per i suoi trascorsi, per lesioni aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nei pressi del ponte ciclopedonale del quartiere delle Albere, il cittadino di nazionalità marocchina ha accoltellato un suo connazionale a seguito di una lite scaturita per futili motivi. La vittima ha contattato il 112 e fatto scattare sia i soccorsi sanitari sia l'intervento dei militari, che, una volta giunti sul posto, hanno acquisito le informazioni per risalire all'aggressore, che è stato individuato mentre cercava di scappare in bici.

I Carabinieri dal Radiomobile lo hanno perquisito e oltre al coltello, gli hanno trovato addosso anche oltre 50 grammi di hashish suddivisi su più involucri.

Immediato l'arresto e il trasferimento presso il carcere di Spini di Gardolo, mentre la giovane vittima è stata trasportata al Pronto soccorso del Santa Chiara per le cure del caso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA