Studenti meritevoli, borse studio per 90.000 euro da Provincia

Agli "studenti meritevoli", per premiarne "l'impegno ed incentivarne la prosecuzione degli studi", la Giunta provinciale ha riservato borse di studio per un ammontare complessivo di 90.000 euro.

Il bando è riservato ai diplomati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 che abbiano ottenuto il voto di 100/100 e lode e che si siano iscritti nell'anno accademico 2024/2025 al primo anno di formazione terziaria.

Le borse di studio copriranno le tasse per l'iscrizione al primo anno per un importo massimo di 2.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate tra le 9 del 3 aprile e le 17 del 5 maggio 2025 al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema. La borsa di studio non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici previsti dalla normativa in materia di diritto allo studio universitario.



