Sciopero Cup trentino, utilizzare il web o chiamare domani

A causa di uno sciopero delle associazioni di categoria dei metalmeccanici, che coinvolge il personale del call center del Cup Trentino, si stanno verificando rallentamenti nel servizio di prenotazione delle visite e degli esami specialistici.

Per evitare disagi, dovuti alle lunghe attese telefoniche, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari invita la cittadinanza a usare il servizio di prenotazione web Cup-online, TreC+ oppure a lasciare i propri riferimenti per essere richiamati.

In alternativa è possibile richiamare il call center domani, sabato 29 marzo, dalle 8 alle 13.



