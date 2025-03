Morta la chef stellata autodidatta Anna Matscher

E' morta, dopo breve e grave malattia, all'età 63 anni, la chef stellata Anna Matscher.

L'autodidatta gestiva con la famiglia il rinomato ristorante "Zum Löwen" a Tesimo, puntando su una cucina locale di alto livello. Nel 1997, Anna Matscher aveva ricevuto una stella Michelin e poi era stata anche nominata cuoca dell'anno in Alto Adige da Gault&Millau-Genussguide.

"E spesso segue percorsi imprevedibili. La mia ha repentinamente deviato verso Vienna, dove all'età di 18 anni ho appreso la professione di massaggiatrice", raccontava Matscher sul sito del suo ristorante. "E così, inavvertitamente, ho trovato la mia vera strada. Per me, cucinare è molto più di una professione. È una vocazione. Una passione che mia madre mi ha trasmesso fin da piccola e che ho perfezionato attraverso anni di apprendimento e sperimentazione", aggiungeva. L'altoatesina è stata anche autrice di libri di cucina, organizzava anche corsi.

A causa della malattia della sua chef il "Zum Löwen" è temporaneamente chiuso, ma dovrebbe riaprire a breve, seguendo il motto: „Siamo tornati - meno elaborati, ma altrettanto buoni".



