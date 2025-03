Kompatscher incontra il nuovo governo austriaco a Vienna

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha incontrato a Vienna il cancelliere federale austriaco Christian Stocker per un primo confronto sulle questioni chiave che riguardano l'Alto Adige.

Stocker ha prestato giuramento come cancelliere federale davanti al presidente federale della Repubblica d'Austria, Alexander Van der Bellen, il 3 marzo 2025. Il governatore ha incontrato anche Beate Meinl-Reisinger che ricopre la carica di ministro federale per gli Affari europei e internazionali.

I colloqui tra Kompatscher e Stocker si sono incentrati sulle trattative per l'autonomia con il Governo italiano.

Kompatscher ha illustrato lo stato attuale dei negoziati e ha riferito che in seguito alla formulazione di una proposta del tavolo tecnico, la Provincia autonoma di Bolzano è in attesa di una decisione politica sui punti ancora aperti.

Il cancelliere federale si è detto ottimista sulla possibilità di raggiungere una soluzione positiva. "L'Austria sostiene in ogni caso le istanze dell'Alto Adige", ha rimarcato Stocker.

Un altro tema all'ordine del giorno è stato il Centro per la tutela delle minoranze di Bolzano. Il presidente Kompatscher ha riferito che sono in corso sforzi per realizzare una cooperazione a lungo termine con le Nazioni Unite, al fine di offrire esempi di successo di autogoverno e responsabilità condivisa come strumento di tutela delle minoranze su un palcoscenico il più possibile internazionale. "Grazie alle Nazioni Unite, l'Alto Adige è riuscito a pacificare un conflitto etnico in una zona di confine complessa. Il nostro Centro per la tutela delle minoranze sarebbe stato più che utile se avessimo potuto accorciare o evitare anche uno solo dei conflitti nel mondo", ha detto Kompatscher spiegando l'obiettivo della collaborazione. ha incontrato la ministra federale Beate Meinl-Reisinger a Vienna, per una prima visita dopo l'insediamento del Governo austriaco. Beate Meinl-Reisinger ricopre la carica di ministro federale per gli Affari europei e internazionali della Repubblica d'Austria dal 3 marzo 2025.

Kompatscher ha riferito anche alla ministra Meinl-Reisinger in merito allo sviluppo e allo stato attuale dei lavori per la riforma dello Statuto. "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha promesso di ripristinare gli standard di autonomia che hanno portato alla dichiarazione della fine della vertenza dinanzi alle Nazioni Unite nel 1992", ha spiegato il presidente della Provincia.



