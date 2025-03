Identificato il ladro di medicine all'ospedale di Brunico

I Carabinieri di Brunico hanno identificato, grazie alle riprese di videosorveglianza, l'autore di furti di medicinali all'interno dell'ospedale. Il caso è stato denunciato dai dirigenti del nosocomio. I militari hanno deferito in stato di libertà un trentenne del posto, per il reato di furto e tentato furto aggravato e continuato di medicinali quali calmanti e sonniferi.

Il giovane, in più occasioni nel mese di febbraio 2025 in arco serale e notturno, si è introdotto all'interno della zona delle sale operatorie ubicate al secondo piano dell'Ospedale di Brunico impossessandosi di medicinali conservati nei carrelli d'emergenza. Nel mese di marzo, vista l'impossibilità di accedere alle sale operatorie, per due volte, sempre in arco serale e notturno, l'indagato aveva cercato di farsi consegnare tramite posta pneumatica interna medicinali del tipo benzodiazepine, tentativi che non sono però andate a buon fine.





