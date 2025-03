Giubileo, la croce degli studenti trentini per papa Francesco

Arriva dalle classi seconde del Centro di formazione professionale di Tesero, in Trentino, un regalo speciale per papa Francesco. Gli studenti hanno realizzato una croce giubilare con il legname che si è schiantato a seguito dalla tempesta Vaia e che è stato attaccato dal bostrico: un segno di speranza, che è anche il tema del Giubileo 2025 proclamato dal pontefice.

Il manufatto, alto tre metri e del peso di 75 chilogrammi, sarà consegnato al cardinale Pietro Parolin, che farà le veci del Papa, ancora convalescente, mercoledì 2 aprile dagli studenti stessi. All'incontro saranno presenti anche i trecento iscritti al pellegrinaggio giubilare organizzato dall'Arcidiocesi di Trento, che partirà domenica 30 marzo e durerà fino a mercoledì 2 aprile.

La croce realizzata dagli studenti di Tesero per il Papa - informa una nota - è una copia di quella ideata per l'avvio del Giubileo nella Diocesi di Trento, avvenuto il 29 dicembre scorso.



