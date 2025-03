Dipendenze, psicoterapeuta e 74 posti letto convenzionati

La Giunta provinciale di Trento, su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, ha aggiornato le direttive che riguardano i servizi per la dipendenze.

Con il documento vengono confermati "il ruolo centrale del SerD nella valutazione degli ingressi e il rafforzamento del coordinamento tra le comunità terapeutiche, i servizi sociali territoriali e l'Unità operativa dipendenze garantiranno una presa in carico più integrata e continuativa", istituito il modulo di pronta accoglienza e introdotti moduli terapeutici differenziati per "offrire percorsi di cura più specifici e personalizzati, riconoscendo la complessità delle situazioni individuali e familiari".

L'aggiornamento del piano prevede anche la figura dello psicologo psicoterapeuta, inserita per "corrispondere adeguatamente ai nuovi fabbisogni", che comprendono anche problematiche psichiatriche, patologie internistiche, dipendenze comportamentali, minorenni e giovani adulti.

La revisione dei posti letto convenzionati, 74 in totale, è suddivisa fra la Comunità terapeutica Voce amica di Nomi (17), il Centro antidroga Comunità di Camparta Trento (15), l'associazione trentina Nuovi Orizzonti onlus di Villa Lagarina (15), l'associazione Centro Trentino di Solidarietà, Comunità Casa di Giano di Santa Massenza - Vezzano (27, di cui 10 presso al cosiddetta "Casetta", che si trova nelle vicinanze della struttura principale, dove saranno sperimentate modalità innovative di presa in carico di persone con problemi di dipendenze comportamentali".

Il Tavolo tecnico misto composto da referenti delle comunità terapeutiche e dell'Uo Dipendenze ha rilevato il bisogno condiviso di strutturare ulteriori moduli terapeutici differenziati nelle varie comunità terapeutiche: il modulo coppia, in due versioni, entrambe complementari, il modulo di pronta accoglienza, che dura 30 giorni e il modulo giovani, uno maschile e uno femminile.



