I soccorritori sono intervenuti questa mattina ad Andriano a un asilo per liberare una bambina rimasta accidentalmente incastrata in una porta di vetro. La bambina - racconta chi è intervenuto - ha dimostrato un eccezionale coraggio durante l'intervento. La squadra di soccorso, supportata dai vigili del fuoco, è riuscita a liberarla in poco tempo. La bimba è stata poi portata all'ospedale di Bolzano per accertamenti.



