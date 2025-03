Bambini litigano con spray urticante e si aggiungono i genitori

A Bolzano due bambini di 10 anni sono stati protagonisti di una violenta aggressione in strada, durante la quale uno dei due ha spruzzato spray urticante al peperoncino negli occhi dell'altro. La Polizia è intervenuta dopo che alcuni cittadini hanno chiamato il 112 per segnalare la lite. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno separato i bambini, uno dei quali lamentava forti dolori e lacrimazioni agli occhi, necessitando l'intervento di un'ambulanza.

I familiari dei bambini sono arrivati poco dopo e, appreso l'accaduto, hanno iniziato a litigare tra loro, tentando anche di aggredirsi fisicamente. La Polizia è riuscita a dividerli e a calmare gli animi. Poiché entrambi i bambini sono sotto i 14 anni, non sono stati adottati provvedimenti penali, ma la Questura ha segnalato l'incidente ai Servizi Sociali, data la gravità dell'evento.



