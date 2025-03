Start-up femminili, la trentina OneBra premiata in Veneto

L'azienda trentina OneBra ha ottenuto il riconoscimento speciale per l'imprenditoria femminile nell'ambito del "Premio start up d'impresa Luciano Miotto", iniziativa ideata da Trasferimento tecnologico e innovazione (t2i), società consortile partecipata dalle Camere di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, di Verona e di Venezia-Rovigo.

Il premio speciale startup femminile è stato istituito per valorizzare l'eccellenza imprenditoriale al femminile e viene conferito alle giovani imprese il cui nucleo (soci e quote di partecipazione) sia composto almeno al 51% da donne. La OneBra è stata selezionata fra le 23 candidature: ha vinto sia un assegno di 1.500 euro sia un contratto di sei mesi di incubazione domiciliare gratuita presso t2i.

OneBra, il cui team è composto da Sofia Santi e Giulia Faoro, crea soluzioni personalizzate per valorizzare e riequilibrare le forme del seno, sia in caso di differenze naturali sia dopo interventi chirurgici come la mastectomia. Attraverso tecnologie avanzate, come la stampa 3D, realizza coppe e reggiseni su misura per garantire comfort e vestibilità perfetta. I suoi prodotti, classificati come dispositivi medici detraibili, offrono anche un vantaggio fiscale.

Gli organizzatori hanno ricevuto complessivamente 86 candidature per il premio (un quarto dal Veneto), fra i quali 39 progetti imprenditoriali e 47 startup che hanno preso parte a questa edizione. Il primo premio assoluto è andato alla Levels di Milano di Filippo Calò e Gianluca Robbiani.



