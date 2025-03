Nel lago di San Valentino alla Muta è in corso un intervento di bonifica ambientale dei vigili del fuoco per contenere lo sversamento di una sostanza oleosa che è finita nel lago. Stando alle prime informazioni il lago avrebbe assunto un colore scuro. Sono una trentina i vigili del fuoco in azione. Non è ancora nota la causa dell'incidente.





