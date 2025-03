'Sole d'autunno' di Segantini in mostra fino al 31 marzo

Acquistata per 3 milioni di euro dal Comune di Arco, 'Sole d'autunno', opera del pittore trentino Giovanni Segantini, uno dei protagonisti del simbolismo di fine Ottocento, si potrà vedere ancora per tre giorni, tra venerdì 28 e domenica 31 marzo, prima di venire, almeno temporaneamente, riposizionata in attesa della prossima mostra.

Il dipinto, esposto per la prima volta nel 1887 a Venezia, prima di arrivare ad Arco, la città natale di Segantini, morto in Svizzera nel 1899, era stato esibito l'ultima volta nel 1954.

Poi, prima dell'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale, che lo ha girato alla Galleria Civica intitolata proprio a Segantini, non era mai più stato esposto.

Il quadro, un olio su tela da 90 centimetri di altezza e 192 di larghezza, è l'attrazione principale della prima rassegna in cui è nuovamente visibile al pubblico, "Sole d'autunno. Il capolavoro ritrovato", che chiude i battenti domenica e che aveva aperto lo scorso 15 novembre. L'opera rappresenta uno degli esiti più sperimentali della pittura segantiniana all'avvio della sua permanenza a Savognin nel cantone dei Grigioni.

"Sole d'autunno" tornerà in mostra dal 12 aprile in "L'armonia del colore", sempre alla Galleria Civica di Arco.





