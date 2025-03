Ruba in azienda e scatta l'allarme, Carabinieri arrestano ladro

Arresto nella notte per un ladro di 45 anni, che i Carabinieri di Trento hanno sorpreso ancora all'interno della ditta dalla quale stava cercando di trafugare materiale. L'operazione è scattata in seguito all'allarme partito dal sistema anti-intrusione dell'azienda, che ha installato anche un sofisticato dispositivo di videosorveglianza che i militari hanno potuto impiegare anche da remoto.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo, di origini marocchine, che dopo essere stato sorpreso stava cercando di scappare.

Perquisizioni e ispezioni hanno condotto sia al rinvenimento del materiale che il ladro stava cercando di asportare e il cui valore ammonterebbe a qualche migliaio di euro sia al ritrovamento degli strumenti di effrazione utilizzati per accedere alla struttura.

Lo straniero è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Spini di Gardolo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA