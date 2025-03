Due 28enni rubano allo store Aquila Basket, uno ha anche droga

Molto probabilmente non erano dei veri tifosi di pallacanestro i due giovani di 28 anni che ieri pomeriggio erano andati nello store dell'Aquila Basket, nel quartiere delle Albere, per provare prima e rubare poi alcuni capi di abbigliamento.

Il personale del negozio ha dato l'allarme quando i due, entrambi con cittadinanza del Marocco, sono usciti precipitosamente, peraltro inseguiti da un dipendente dell'esercizio.

I poliziotti delle Volanti non hanno impiegato molto e rintracciare i due, fermati nel giro di pochi minuti e denunciati per furto aggravato in concorso. Per uno, trovato in possesso di 12 grammi di hashish, è scattato anche il deferimento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La refurtiva è stata già restituita.



