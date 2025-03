Droga in auto, un arresto e una denuncia a Bolzano

I Carabinieri di Bolzano hanno arrestato un giovane e denunciato un altro per "detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio" in seguito ad una curiosa manovra dell'auto, una vecchia Fiat, sulla quale viaggiavano. L'autista è stato deferito anche per "guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti".

Sabato notte in via Resia un 25enne senza fissa dimora ed un 22enne altoatesino residente in Alto Adige viaggiavano sulla macchina, che, riferisce una nota dell'Arma, tentava "grossolanamente più volte" di seminare la Gazzella del Radiomobile.

Insospettiti dalla manovra, i Carabinieri hanno superato e bloccato l'auto, finendo poi con il perquisire sia gli occupanti sia il mezzo. Nelle tasche interne della giacca del 25enne sono state trovate 45 dosi confezionate di diverso peso, un pezzo da dosare di eroina, nonché di una dose minima di hashish, per un totale di circa 105 grammi di sostanza stupefacente, e 695 euro in contanti.

Considerato che il 22enne conducente è risultato positivo nei pre-test della droga svolti in ospedale, i Carabinieri hanno ispezionato anche l'abitazione del giovane, dove sono stati trovati un bilancino di precisione con dei residui di sostanza illegale e lo stesso materiale, per colore e consistenza, utilizzato per il confezionamento delle dosi già sequestrate.





