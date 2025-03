Dolomiti Energia, ricavi fermi (+0,2%), utile netto raddoppiato

Dolomiti Energia Holding Spa ha chiuso il 2024 con ricavi sostanzialmente stabili, +0,2% a 2,345 miliardi, ma con una redditività lievitata: il margine operativo lordo è passato da 393 a 679 milioni (+ 72,8%), mentre l'Ebit netto è schizzato dell'86,2% a 606 milioni. La relazione finanziaria è stata approvata oggi dal Consiglio di amministrazione che ha certificato anche un utile netto più che raddoppiato (+105,1%) e passato d 170 a 348 milioni e proposto un dividendo di 0,126 per azione (+5%).

In una nota, la società parla di consolidamento del "proprio ruolo di operatore integrato rinnovabile, è pronto per cogliere tutte le opportunità di crescita". Nell'ultimo bilancio sono stati contabilizzati anche investimenti record pari a 544 milioni di euro per "rafforzare il ruolo di abilitatore della transizione energetica", incluse le acquisizioni di Hydro Dolomiti Energia e del 67% della società Epq, ora entrambe controllate al 100%.

Nel corso del 2024 sono aumentati i dipendenti, 90 in più il saldo netto con 194 assunzioni, e i clienti elettrici reali sul mercato libero, +17% (circa 60.000 in più).

Con le sole rinnovabili, la Dolomiti Energia Holding Spa ha prodotto 5 miliardi di KWh di energia (erano 3 nel 2023) e ha già approvato ulteriori investimenti per la realizzazione di tre parchi eolici e due fotovoltaici per oltre 150 milioni di euro e una capacità di circa 120 MW ed una produzione attesa di circa 270 GWh.

"Siamo soddisfatti dei risultati. Grazie a investimenti record abbiamo confermato una solida leadership in Italia nel settore dell'energia rinnovabile, diversificando le fonti e aumentando il nostro contributo al sistema elettrico nazionale.

La solidità finanziaria del gruppo ci consentirà di affrontare le sfide future e di cogliere importanti opportunità di espansione, permettendoci di accelerare il nostro percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo", ha commentato Stefano Granella Ceo del Gruppo Dolomiti Energia.



