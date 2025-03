'3 miliardi di alberi in più entro il 2030' anche in Trentino

Prosegue in Trentino anche nel 2025 la campagna "3 miliardi di alberi in più entro il 2030". Per il terzo anno consecutivo, Europe direct Trentino - Cde Trento, i due centri d'informazione della Commissione europea incardinati nell'Umse Europa della Provincia autonoma di Trento, hanno aderito alla campagna europea con attività concrete.

Nel corso del 2025 l'iniziativa ha coinvolto finora quasi 300 studenti, che hanno preso parte al progetto contribuendo a 17 piantumazioni in otto scuole. Nel 2024, il numero delle scuole aderenti era aumentato, con nove istituti che hanno ospitato le attività, coinvolgendo un totale di 748 studenti. Le piante vengono messe a disposizione dall'Agenzia provinciale per le foreste.

Negli ultimi tre anni, Europe Direct Trentino ha promosso diverse iniziative di piantumazione che hanno interessato scuole di ogni ordine e grado: le attività erano cominciate nel 2023 con sette istituti e il coinvolgimento di 800 alunni.



