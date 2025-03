Wwf, "largo uso pesticidi in coltivazione mele" in regione

Nuovo affondo del Wwf sull'agricoltura del Trentino Alto Adige (e del Veneto) in vista della "Marcia Stop Pesticidi" in programma a Caldaro domenica per denunciare i rischi dell'esposizione agli agenti chimici impiegati nei trattamenti.

"In larghissima parte della coltivazione delle mele del Trentino-Alto Adige e nei vigneti del prosecco in Veneto - si legge in un comunicato dell'associazione - si continuano ad utilizzare sostanze chimiche pericolose per la salute umana e l'ambiente. Per il cosiddetto 'effetto deriva', i fitofarmaci dai campi si disperdono nelle aree circostanti tanto che le ricerche condotte li ritrovano nei terreni, nelle acque superficiali e nelle falde, nell'erba dei parchi giochi e nell'aria che respiriamo nelle nostre città".

Secondo il Wwf il problema "riguarda tutta l'Italia, saldamente al quarto posto in Europa per vendita e utilizzo di pesticidi chimici", anche perché con la "Visione dell'agricoltura e alimentazione" presentata dalla Commissione europea lo scorso 19 febbraio, ricorda il sodalizio è stato "archiviato definitivamente il Regolamento europeo per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e con esso l'obiettivo della riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi entro il 2030".

Il biologico italiano, ricorda il movimento, "continua a crescere e ha raggiunto, alla fine del 2023, quasi 2,5 milioni di ettari (+4,5%, rispetto al 2022), pari al 19,8% della superfice agricola utilizzata considerando che la superficie agricola utilizzata arriva a 12,4 milioni di ettari complessivi".

Il "Pesticide action network" ha reso noto un recente studio condotto in 78 località della Germania, che dimostra come i pesticidi si diffondano molto più lontano dal campo di quanto si è creduto finora: "I risultati preoccupanti di questa nuova ricerca sono coerenti con studi precedenti su scala più piccola condotti nell'area dell'Alto Adige", osserva il Wwf.



