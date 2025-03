Rizzo a Trento, 'mandare a casa il partito unico del malaffare'

"In questo territorio occorre battersi per mandare a casa il partito unico del malaffare e della speculazione che abbraccia centrodestra e centrosinistra come dimostrano le ultime vicende cadute sotto i riflettori della cronaca giudiziaria locale". Così, in una nota, il coordinatore nazionale di Dsp, Marco Rizzo, che sabato 29 marzo sarà a Trento (sala Auditorium in via Giusti alle17) per la presentazione della lista a sostegno di Simonetta Gabrielli, candidata alla carica di sindaco per Democrazia sovrana e popolare.

"Il nostro è il movimento della sovranità popolare. Siamo la sola alternativa alle politiche fotocopia di chi vuole più guerra e meno stato sociale per continuare una globalizzazione selvaggia a danno di imprese e lavoratori. Siamo la sola alternativa per chi vive soltanto del proprio lavoro contro il partito unico dei garantiti, quelli che si sono votati, mi riferisco ai consiglieri provinciali dell'istituzione che ha sede in questa città, aumenti di stipendio di oltre 1.117 euro e da gennaio guadagnano più di un deputato mentre i cittadini fanno fatica ad arrivare a fine mese. Le nostra lista presenta molte sorprese e rappresenta le forze migliori del lavoro, della piccola impresa, della cultura e dell'impegno pubblico contro inceneritore e by-pass", conclude Rizzo.



