Rispoli in corsa per la successione di Raimondi alla Dda

L'attuale procuratore generale di Brescia Guido Rispoli a breve potrebbe tornare in Regione e occupare il posto di Sandro Raimondi alla guida della Procura distrettuale antimafia a Trento. Raimondi, che in questi anni ha guidato le maggiori inchieste contro la criminalità organizzata in Trentino Alto Adige, nelle prossime settimane andrà, infatti, in pensione.

Secondo il giornale, il meranese, che in precedenza ha guidato le Procura di Bolzano e Campobasso, è chiaramente in pole rispetto agli altri candidati, anche perché perfettamente bilingue, un fattore non irrilevante per la Dda che opera anche in Alto Adige, come documentano le recenti inchieste 'Romeo' e sul ''Ndrangheta. La decisione del Csm è attesa entro l'anno. Il 63enne risulta comunque anche tra i candidati per la guida della Procura di Venezia che verrà decisa prima.



