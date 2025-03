Raccolta punti benefica,25.000 euro a 8 enti da soci Sait e Coop

Venticinquemila euro nel 2024 e 260.000 dal 2014 in poi: è l'importo delle donazioni (5.000 solo lo scorso anno) dei soci Sait Coop e Famiglie cooperative attraverso la raccolta punti "SocioSì" destinata a supportare le attività di otto associazioni. Grazie alla collaborazione con il Banco alimentare cominciata sul finire degli anni '90, dal 2017 in poi è stata donata merce per circa 3 milioni di euro.

Il bilancio decennale dell'iniziativa solidale è stato presentato questa mattina, quando sono sono anche stati distribuiti i simbolici maxi assegni ai responsabili delle associazioni La Rete - Cooperativa Sociale, Admo Trentino, Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel Odv, Medici dell'Alto Adige per il mondo/Südtiroler Ärzte für die Welt, Anffas Trentino Onlus, Libera, Airhalz e Lilt provinciale - Lega italiana per la lotta contro i tumori, che hanno anticipato come utilizzeranno le risorse che hanno ricevuto.

"Ci tengo a ringraziare pubblicamente i nostri soci che rispondono sempre a queste iniziative con grande generosità, dimostrando un impegno costante e partecipativo. Un gesto che, anno dopo anno, fa la differenza e contribuisce a rendere reali i progetti sociali delle varie associazioni coinvolte", ha dichiarato Renato Dalpalù, presidente di Sait Coop.

La nuova raccolta punti è partita lo scorso febbraio e si concluderà il prossimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA