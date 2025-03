Maurizio Fugatti saluta il questore Mancini, che va a l'Aquila

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha salutato il questore Fabrizio Mancini, abruzzese di adozione, che era stato chiamato lo scorso ottobre a sostituire Maurizio Improta e che è stato destinato a guidare la Questura di l'Aquila.

"Si è trattato di un periodo contraddistinto da una stretta e proficua collaborazione tra la Questura, l'intera struttura provinciale con i suoi Dipartimenti. Nel ringraziare Mancini per il lavoro svolto, auguro da parte mia e di tutta la Provincia un miglior prosieguo di carriera nel nuovo luogo di lavoro", ha detto Fugatti nel congedarsi e ringraziare Mancini.

"Anche se torno in una sede a me gradita lascio con dispiacere Trento. Mi auguro che il lavoro mio e della Questura sia stato percepito e apprezzato dalla città", ha commentato Mancini, che nel capoluogo abruzzese prende il posto di Enrico De Simone. Di origine romana ma abruzzese di adozione, Mancini è dirigente generale di Pubblica sicurezza.



