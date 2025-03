Film Commission Bolzano, 29 opere finanziate e ricaduta del 200%

Nel 2024, in Alto Adige, sono state finanziate 29 delle 49 opere presentate, per un volume totale di 4.515.000 euro con impatto sul territorio provinciale pari al 201,86%, ossia oltre 9,114 milioni di euro. Sono i dati più rappresentativi della relazione annuale sull'attività delegata a Idm del Fondo per le produzioni cinematografiche e televisive dell'Alto Adige, illustrata dal vicepresidente Marco Galateo nel corso dell'ultima seduta della Giunta provinciale.

"Sono molto soddisfatto dei numeri relativi alle produzioni cinematografiche e televisive finanziate. Sono produzioni di buon livello che hanno portato la nostra provincia in contesti nazionali ed internazionali, come nel caso del film Vermiglio.

Produzioni che hanno una rilevante ricaduta sull'economia locale", ha sottolineato Galateo.

Dei 29 progetti finanziati, 19 provengono dall'Italia e 11 dall'Alto Adige. Gli altri riguardano Germania (8) e Austria (2). Complessivamente sono stati organizzati 23 eventi tra i quali la film conference di tre giorni a Bressanone, diversi workshop, masterclass, oltre a 13 viaggi di delegazione per i produttori altoatesini.

Il Fondo per le produzioni cinematografiche e televisive ha garantito la partecipazione gratuita dei giovani talenti, il supporto durante iniziative riconosciute a livello internazionale e il lancio del nuovo programma di formazione "Maso #1 - Short Film Training Programme", nato su iniziativa di Idm Film commission, in collaborazione con il Bolzano Film Festival Bozen e le Ripartizioni cultura della Provincia di Bolzano, sostenuto da 13 partner internazionali.



